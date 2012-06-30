Основи митної співпраці України та ЄС закріплені в Митному кодексі - Калєтнік

Основні положення рамкової стратегії митної співпраці України та ЄС закріплені в новому Митному кодексі.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Державної митної служби України, про це заявив голова Держмитслужби Ігор Калєтнік на сесії Всесвітньої митної організації у Брюсселі.

«Хочу підкреслити, що усі основні положення рамкової стратегії співробітництва у митній справі вже імплементовані у новому Митному кодексі України. Реалізація положень стратегії розпочнеться вже найближчим часом. Наразі створено робочі групи, експерти яких на практиці відпрацьовують аспекти такої взаємодії» - зазначив він під час зустрічі з генеральним секретарем Всесвітньої митної організації Куніо Мікурія.

У Брюсселі голова Держмитслужби І.Калєтнік передав керівнику Генерального департаменту з оподаткування Єврокомісії Хансу Зуреку лист, підписаний першим віце-прем'єром Валерієм Хорошковським. Ним схвалено Рамкову стратегію митного співробітництва між Україною та ЄС.

Цей документ визначає основні пріоритети взаємодії у митній справі. Це спрощення та прискорення митних процедур, система аналізу ризиків та пост-аудит контроль, обмін інформацією, захист прав інтелектуальної власності та протидія контрабанді, приєднання до системи спільного транзиту.

Нагадаємо, 22 червня 2012 року перший віце-прем'єр-міністр Валерій Хорошковський підписав лист на адресу члена Європейської комісії з питань оподаткування, митного союзу, аудиту і боротьби з шахрайством Альгірдаса Гедімінаса Шемети, яким європейській стороні направлений текст рамкової стратегії митної співпраці. Таким чином, сторони завершили обмін листами, и рамкова стратегія набула чинності.