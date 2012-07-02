Уряд на вимогу профспілок з 1 липня збільшив пенсії військовим, працівникам МВС і СБУ

З 1 липня уряд на вимогу профспілок збільшив пенсії військовослужбовцям, а також працівникам МВС і СБУ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Національного форуму профспілок України, за словами заступника голови НФПУ Григорія Кабанченка, таке підвищення стало можливим лише внаслідок консолідованих зусиль НФПУ, Незалежної профспілки військовослужбовців, Всеукраїнського громадського об’єднання «Комітет із захисту прав військовослужбовців та працівників МВС і СБУ» та інших громадських організацій.

«Після численних звернень до Кабінету міністрів України було створено спеціальну робочу групу, до якої увійшли представники профспілок, а також Мінсоцполітики, Пенсійного фонду, СБУ, Міноборони, МВС, – зазначив Г.Кабанченко. – І на спільному засіданні 23 березнябуло вирішено погодитися з пропозицією підвищити військові пенсії».

Так, було прийнято відповідну постанову уряду, згідно з якою пенсію «людей у погонах» буде поетапно підвищено: з 1 липня – на 11%, з 1 вересня – до 23%, а з 1 січня 2013 року – до 35%.

Голова НФПУ Мирослав Якібчук окремо наголосив, що важливим у згаданій постанові Кабміну є те, що передбачено підвищення пенсійних виплат не лише військовослужбовцям, а й членам сімей загиблих, осіб як начальницького, так і рядового складу.

«Досі про сиріт і вдів військових чи працівників СБУ просто забували. Ми раді відзначити, що спільними зусиллями профспілкових та громадських організацій звернули увагу уряду на цю проблему», – заявив М.Якібчук.