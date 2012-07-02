В Італії введено обмеження на операції з готівкою

В Італії з 1 липня введено заборону на будь-які операції з готівкою, включаючи будь-які виплати державної адміністрації, виплату зарплат, пенсій і допомоги, на суму понад 1 тис. євро.

Відтепер будь-яка оплата покупок, товарів і послуг, а також будь-які платежі на суму понад 1 тис. євро проводитимуться тільки безготівковими платежами, повідомляє Радіо «Свобода».

Мета даного розпорядження – зробити прозорішими платежі та відстежувати платників, що витрачають великі суми. Виняток зроблено для іноземних туристів, які зможуть оплачувати покупки на суми, що перевищують 1 тис. євро, але при цьому продавець зобов'язаний буде зняти копію паспорта іноземця і потім передати її в податкові органи. Крім того, він повинен протягом двох діб здати готівку в банк, зарахувавши їх на свій рахунок.