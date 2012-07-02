Курс купівлі/продажу євро в банках у понеділок зріс

У понеділок вранці українські банки купують євро в середньому по 10,10 грн/євро, продають — по 10,29 грн/євро.

Курс купівлі готівкового євро підвищився на 0,8%, продажу — на 0,7%, порівняно з учорашнім днем, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції банків із купівлі євро коливаються в межах 9,95-10,21 грн/євро, з продажу – в межах 10,24-10,35 грн/євро.

Американську валюту в понеділок купують у середньому по 8,07 грн/дол., продають – по 8,11 грн/дол. Курс купівлі/продажу залишився без змін, порівняно з учорашнім днем.

Пропозиції комерційних банків із купівлі долара коливаються в межах 8,05-8,085 грн/дол., із продажу – в межах 8,097-8,12 грн/дол.

Середній курс купівлі готівкового рубля в комбанках сьогодні підвищився на 1,3%, до 0,2403 грн/рубль, продажу — на 1,7%, до 0,2511 грн/рубль. Пропозиції банків із купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2280-0,2456 грн/рубль, із продажу – в межах 0,2420-0,2950 грн/рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«UniCredit Bank»: долар США — 8,075/8,105 грн, євро — 9,95/10,25 грн, рубль — 0,2320/0,2420 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 8,07/8,12 грн, євро – 9,85/10,45 грн, рубль – 0,2330/0,2530 грн.

«ПриватБанк»: долар США – 8,07/8,12 грн, євро – 10,05/10,35 грн, рубль – 0,2430/0,2530 грн.