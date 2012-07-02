Цього тижня євро має всі шанси зміцнити позиції – експерт

На поточному тижні для пари EUR/USD значущою подією стане чергове засідання ЄЦБ, крім того, у світлі підсумків саміту лідерів країн ЄС євро має всі шанси зміцнитися до рівня 1,2755, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

На їхню думку, можливо, європейський регулятор зробить ще один крок у бік зниження ключової ставки до рівня 0,75%, що може чинити додатковий тиск на євро.

Поточний тиждень стане дуже важливим і для британського фунта. Інститут незалежної фінансової інформації Markit опублікує дані щодо Індексів менеджерів із закупівель у промисловості (2 липня), будівництві (3 липня) і сфері послуг 4 (липня). Крім того, Комітет з монетарної політики Банку Англії проведе чергове засідання. Очікується, що регулятор розширить програму кількісного пом'якшення на суму від 50 до 75 млрд, а облікова ставка залишиться без змін. Проте британська валюта останнім часом в основному корелює з євро, ігноруючи макроекономічні події. У разі, якщо євро продовжить висхідний тренд проти долара, метою для пари GBP/USD стане 1,5795.

Японська єна за браком значущих новин може продовжити коливання у діапазоні 80,65-79,15, відзначають аналітики FOREX CLUB в Україні.