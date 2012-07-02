Міжбанк відкрився зростанням котирувань

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань – 8,0775/8,0850 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися – 0,2478/82, котирування з євро-гривні пішли вгору – 10,1905/10,2035. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар підвищилися – 1,2636/38 (середа — 1,2482/84).

У середу (27 червня) Нацбанк вийшов на ринок з купівлею долара за курсом – 7,9925.