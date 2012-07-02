Україна вклала інвестиції у своє майбутнє, підготувавшись до Євро-2012 - Янукович

Президент України Віктор Янукович упевнений, що Україна, підготувавшись до Євро-2012, вклала інвестиції у своє майбутнє.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Янукович сказав під час зустрічі з Президентом Республіки Таджикистан Емомалі Рахмоном у Києві.

В.Янукович відзначив, що поки що рано говорити про економічні вигоди, які одержала Україна під час проведення фінальної частини чемпіонату.

«Поки що можна сказати одне – це інвестиція в майбутнє», - наголосив Президент, додавши, що під час підготовки до Євро-2012 в Україні були побудовані або реконструйовані аеропорти, стадіони, дороги тощо.

В.Янукович зазначив, що для України проведення Євро-2012 було великою честю і відповідальністю. Він висловив упевненість, що вболівальники, які приїжджали до України зі всього світу, одержали не тільки позитивні емоції від самого чемпіонату, а й побачили, що Україна є європейською державою і в ній живуть доброзичливі люди.

«Це головний підсумок», - наголосив В.Янукович.

У свою чергу Президент Таджикистану високо оцінив підготовку України до проведення чемпіонату. Він повідомив, що порівняв Україну, яку побачив півроку тому під час свого попереднього візиту, і нинішню, і констатував, що Україна показала високий рівень розвитку і організації.

«Чемпіонат продемонстрував, що Україна розвинена країна, яка може провести спортивні заходи світового рівня», - сказав Е.Рахмон.

Він високо оцінив рівень сервісу в Україні, а також культуру вболівальників, які, зокрема, були вчора на НСК «Олімпійський» на фінальній грі Євро-2012.

Е.Рахмон привітав В.Януковича із завершенням чемпіонату, який, за його словами, відбувся на найвищому рівні.

Користуючись нагодою, Е.Рахмон підтвердив своє запрошення В.Януковичу відвідати Таджикистан з офіційним візитом у зручний для нього час.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

На інфраструктуру до Євро-2012 Україна витратила 108 млрд грн. Держкошти - 47 млрд грн