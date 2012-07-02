МВФ поки не має наміру відновлювати кредитування України

Міжнародний валютний фонд поки не має наміру відновлювати програму співпраці з Україною, й очікує від неї виконання раніше взятих зобов'язань, зокрема, що стосуються підвищення тарифів на газ для населення.

Як повідомляється на сайті МВФ, про це повідомив директор департаменту зовнішніх зв'язків Геррі Райс за підсумками переговорів міністра фінансів Юрія Колобова з першим заступником керуючого директора МВФ Девідом Ліптоном.

«Пан Ліптон підтвердив, які дії необхідно зробити для того, щоб цілі програми були виконані, включаючи фіскальну консолідацію, енергетичні реформи й реформи фінансового сектора», – сказав Г.Райс на традиційному брифінгу в штаб-квартирі МВФ.

Як повідомляв УНІАН, 29 червня планувалося проведення засідання ради директорів МВФ, на якому мало обговорюватися виконання Україною зобов'язань із валютного режиму. Йдеться не про кредит stand-by, а про розгляд ст.4 консультацій із виконання Україною своїх зобов'язань по валютному режиму.

Після схвалення програми stand-by влітку 2010 року Україна отримала від МВФ перший транш у розмірі 1,89 млрд дол. У грудні 2010 року було виділено другий транш у розмірі близько 1,5 млрд дол.

Після цього виділення коштів за програмою було заморожено через невиконання Україною низки взятих на себе зобов'язань, зокрема, з підвищення тарифів на газ і теплопостачання для населення.

Чергова місія Фонду наприкінці травня ц.р. провела в Києві переговори з представниками уряду й Нацбанку. За підсумками роботи місія заявила, що МВФ повернеться до питання відновлення кредитування України в рамках програми співпраці, коли побачить готовність українського уряду виконати рекомендації фонду, зокрема, що стосуються підвищення цін на газ для населення.