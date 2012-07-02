Fitch підтвердило рейтинг операцій сек’юритизації іпотечних кредитів «ПриватБанку»

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило рейтинг облігацій класу B емітента Ukraine Mortgage Loan Finance No. 1 plc., сказано у повідомленні Fitch, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, рейтинг підтверджено на рівні «Bsf», прогноз змінено з «позитивного» на «стабільний».

У повідомленні вказується, що підтвердження рейтингу відображає істотний рівень механізму підтвердження кредитної якості, доступної за облігаціями класу B. Прогноз змінено з «позитивного» на «стабільний» відповідно до прогнозу за довгостроковими рейтингами дефолту емітента України.

Як повідомляє Fitch, ця операція включає портфель іпотечних кредитів у доларах США, виданих «ПриватБанком» («B»/прогноз «стабільний»). Амортизація облігацій відбувається на послідовній основі, і виплати за облігаціями класу А вже проведено в повному обсязі, що дозволяє почати амортизацію за облігаціями класу. «Механізм підвищення кредитної якості за облігаціяями класу B істотно збільшився з моменту закриття операції (62,5% станом на травень 2012 р.), проте рейтинг обмежений країновою стелею України («B»). Облігації класу B не мають структурних характеристик, що згладжують трансфертний ризик і ризик конвертації (наприклад, можливість запровадження владою заходів валютного контролю, які могли б заблокувати переказ валютних коштів за кордон)», - сказано у повідомленні рейтингового агентства.

Довідка УНІАН. ПАТ «КБ «ПриватБанк» (м. Дніпропетровськ) засноване у 1992 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

Банк у I кварталі 2012 року одержав чистий прибуток 267,011 млн. грн.

Активи банку на 1 квітня 2012 року становили 153,655 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 105,936 млрд грн, зобов'язання - 136,649 млрд грн, статутний капітал - 13,545 млрд грн, власний капітал - 17,006 млрд грн.

Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов володіють по 33,7545% акцій «ПриватБанку», кіпрська Triantal Investments Ltd. - 24,99%.

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