ДПСУ в січні-червні направила до загального фонду держбюджету 97,2 млрд грн платежів

За оперативними даними, Державна податкова служба України (ДПСУ) в січні-червні 2012 року направила до загального фонду держбюджету 97,2 млрд грн, що на 7,4%, або на 6,7 млрд грн, більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомили УНІАН у прес-службі ДПСУ.

План Міністерства фінансів за січень-червень 2012 перевиконано на 0,2%. Бюджет додатково одержав 177,6 млн. грн.

У повному обсязі виконано завдання щодо податку на прибуток, акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів, рентної плати за природний газ, що видобувається в Україні, і транспортування природного газу, частини чистого прибутку (доходу) державних підприємств, збору у вигляді цільової надбавки до чинного тарифу на електричну і теплову енергію, збору за спеціальне використання лісових ресурсів і води, платежів за користування надрами тощо.