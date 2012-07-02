ВР 6 липня заслухає звіт міністра фінансів про виконання держбюджету за перше півріччя

Верховна Рада у п’ятницю, 6 липня, під час Години запитань до уряду заслухає звіт міністра фінансів Юрія Колобова з питань виконання державного бюджету за перше півріччя 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу голова ВР Володимир Литвин за результатами засідання Погоджувальної ради.

«Пропозиція була одна – заслухати звіт міністра фінансів. Вона буде реалізована», - сказав В.Литвин.

Як повідомляв УНІАН, фракція НУ-НС запропонувала у п’ятницю, під час Години запитань до уряду, заслухати міністра фінансів про виконання державного бюджету за перше півріччя поточного року.

За словами лідера фракції НУ-НС Миколи Мартиненка, дуже багато йде розмов про соціальні ініціативи Президента, на реалізацію яких потрібні значні кошти. «Ми хочемо знати, звідки ці кошти йдуть. Можливо, будуть друкуватися гроші. Багато чуток пішло про те, що буде інфляція», - сказав М.Мартиненко.