Мінфін вибрав «Банк Перший» для обслуговування двох проектів ЄІБ

ПАТ «Банк Перший» стало переможцем конкурсів з обслуговування двох проектів Європейського інвестиційного банку (ЄІБ), оголошених Міністерством фінансів України.

Зокрема, як повідомляється на сайті Мінфіну, «Банк Перший» забезпечуватиме відкриття і ведення рахунку для здійснення зарахування коштів траншів за Фінансовою угодою «Європейські дороги України II (Проект поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на під'їздах до м. Київ)» між Україною і ЄІБ від 27 травня 2011 року, а також угодою - Проект «Розвиток системи водопостачання і водовідведення в м. Миколаїв» від 2 лютого 2010 року.