На міжбанку в понеділок торги закрилися зростанням котирувань

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 8,0775/8,0850, на 12:00 ціни підвищилися до 8,0835/8,0865. До закриття торгів цінові рівні піднялися до 8,0850/8,0890 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2478/82, на 12:00 ціни піднялися до 0,2484/87. До закриття ціни досягли рівня 0,2472/77. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 32.6100 (-0.3000).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2599/1,2680.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями - 10,1905/10,2035, на 12:00 ціни пішли вгору 10,2196/10,2274. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH відкотилися до 10,1948/10,2038.