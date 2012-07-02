Мінфін у липні планує провести лише один аукціон з пропозицією валютних ОВДП

Міністерство фінансів України в цьому місяці планує провести лише один аукціон, на якому у інвесторів буде можливість придбати облігації внутрішньої державної позики (ОВДП), номіновані в доларах США.

Зокрема, згідно з оприлюдненими на сайті Мінфіну графіком розміщень ОВДП на липень, аукціони з продажу держпаперів планується провести 3, 10, 17, 24 і 31 липня.

На цих аукціонах Мінфін запропонує гривневі ОВДП з терміном обігу 2, 5 і 7 років. При цьому, на аукціоні 17 липня інвесторам додатково будуть запропоновані трирічні валютні ОВДП.

Довідка УНІАН. За даними Національного банку України, в результаті продажу ОВДП на первинних аукціонах, номінованих як у національній, так і в іноземній валютах, до державного бюджету України за січень-травень 2012 року надійшло 17,3 млрд грн, 1,2 млрд дол. і 276,3 млн. євро.