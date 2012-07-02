Уряд зберіг прогнозний курс гривні на цей рік

Кабінет Міністрів України, як і на початку року, зберігає прогнозний курс гривні на 2012 рік на рівні 8,1 грн/дол.

Це випливає із зареєстрованого на сайті Верховної Ради законопроекту про внесення змін до держбюджету-2012, яким передбачається здійснення запозичень на рівні до 24,3 млрд грн, або до 3 млрд дол. При цьому має бути проведено відповідне коригування граничного рівня дефіциту держбюджету і граничного рівня державного боргу.

«Законопроект розроблено з метою забезпечення реалізації проектів у сфері сільського господарства, а саме - закупівлі китайських засобів захисту рослин, насіння для сільськогосподарських культур, сільськогосподарського інвентарю та іншої сільгосппродукції для України або продажу українських злакових культур до Китаю, будівництва заводів засобів захисту рослин, переробки органіко-мінеральних добрив та інших будівельних проектів в Україні, культивації землі, висаджування тощо...», - зазначається у пояснювальній записці до законопроекту.

Довідка УНІАН. Згідно із Законом «Про Державний бюджет України на 2012 рік» (з поправками), доходи бюджету плануються на рівні 366,621 млрд грн, у т.ч. доходи загального фонду - 317,408 млрд грн, витрати - 391,810 млрд грн, зокрема, витрати загального фонду - 342,005 млрд грн.

Граничний рівень дефіциту держбюджету на 2012 рік заплановано на рівні 25,130 млрд грн.

Бюджет розраховано, виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП за підсумками 2012 року на рівні 3,9%, прогнозу номінального ВВП - 1,5 трлн грн, інфляції - на рівні 7,9%, з курсу 8 грн за один долар.