Кабмін просить ВР збільшити дефіцит бюджету для залучення китайських кредитів
Кабінет Міністрів України просить Верховну Раду надати йому право на здійснення державного запозичення на суму до 24 млрд 300 млн грн (3 млрд дол.) до Спеціального фонду держбюджету в рамках підписаного з Китаєм меморандуму про реалізацію сільгосппроектів.
Відповідний проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 р." № 10683, автором якого є КМУ, зареєстровано на сайт Верховної Ради.
Даним законопроектом пропонується відкоригувати у зв`язку із залученням даного кредиту граничні показники дефіциту держбюджету і держборгу на цей рік.
Як зазначається в пояснювальній записці до документа, законопроект розроблено з метою забезпечення реалізації проектів у сфері сільського господарства, а саме - закупівлі китайських засобів захисту рослин, насіння для сільськогосподарських культур, сільськогосподарського інвентарю та іншої сільгосппродукції для України або продажу українських злакових культур до Китаю, будівництва заводу засобів захисту рослин, переробки органіко-мінеральних добрив, та інших будівельних проектів в Україні, культивації землі тощо.
Нагадаємо, Меморандум про співпрацю між Міністерством аграрної політики та продовольства України й Експортно-імпортним банком Китаю щодо підтримки пріоритетних проектів у сільському господарстві було підписано 28 червня 2012 року. Меморандум дасть можливість Україні залучити кошти обсягом 3 млрд дол. на фінансування конкретних проектів у сільськогосподарському секторі.