Митниця за півроку перерахувала до держбюджету 60,9 млрд грн

Державна митна служба України за півроку перерахувала до державного бюджету 60,9 млрд. грн., що майже на 1 млрд. більше планового показника та на 12,3 млрд грн, або на 25,5% більше, ніж за аналогічний період 2011 року.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Державної митної служби України

Згідно з повідомленням, надходження за червень 2012 року склали 11,6 млрд грн. Зростання порівняно до червня минулого року на 2,8 млрд грн, або на 32%.