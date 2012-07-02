Янукович закликав податківців подолати соціальне розшарування населення

Президент України Віктор Янукович закликав, зокрема, податкові органи подолати соціальне розшарування населення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи сьогодні з нагоди професійного свята - Дня працівника Державної податкової служби України.

За словами В.Януковича, необхідно розширити шкалу оподаткування доходів громадян: збільшити оподаткування для багатих громадян і скоротити для бідних.

Крім того, вважає Президент, необхідно ввести податок на розкіш, переглянути акцизний податок, ввести податок на нерухомість.

"Потрібно наповнити реальним змістом оподаткування нерухомості. Символічно цей податок має стати одним з основних джерел наповнення місцевих бюджетів і інструментом обмеження спекуляцій з нерухомістю", - сказав В.Янукович.

Також Президент заявив, що вважає «будь-який тиск на підприємця неприпустимим».

«Вимагаю від керівництва Державної податкової служби, інших правоохоронних органів вести рішучу боротьбу з подібними проявами», - відзначив він.