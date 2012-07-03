Microsoft спише 6,2 млрд дол з прибутку - збитки вперше за 20 років

Американська корпорація Microsoft готується до списання 6,2 млрд дол з прибутку за четвертий квартал поточного фінансового року, повідомляє Associated Press.

Списання цієї суми, яка стала результатом невдалих інвестицій в інтернет-сектор, може у результаті призвести до того, що компанія вперше за останні 20 років зафіксує збитки за підсумками кварталу.

Аналітики прогнозують, що за останні три місяці поточного фінансового року прибуток Microsoft складе лише 5,3 млрд дол.

Квартальну звітність корпорація повинна надати 19 липня.

Витрати на 6,2 млрд дол Microsoft понесе у зв'язку з покупкою агентства інтернет-реклами aQuantive, яка відбулася ще в 2007 році. У компанії вважали, що це придбання допоможе конкурувати з Google. Однак, тепер Microsoft фактично визнає, що покупка не мала сенсу, пише «Газета.Ru».