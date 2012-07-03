Виконання рішень саміту ЄС під загрозою зриву через позицію Фінляндії та Нідерландів

Фінляндія та Нідерланди мають намір блокувати операції з купівлі фондом порятунку єврозони державних облігацій, повідомляє ВВС.

Їхні заяви ставлять під питання виконання рішень лідерів ЄС з порятунку єврозони від боргової кризи, прийнятих на саміті минулого тижня - без згоди хоча б одного з членів єврозони фонд не зможе скуповувати держоблігації на вторинному ринку.

Фінляндія вимагає забезпечення більш суворої бюджетної дисципліни для країн єврозони, які страждають від боргової кризи. Фінляндія - одна з небагатьох країн ЄС з найвищим кредитним рейтингом.