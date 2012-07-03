Торги на міжбанку відкрилися зростанням котирувань

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань – 8,0835/8,0890 грн/дол. Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту опустилися – 0,2470/85, котирування по євро-гривні відкрилися на таких позиціях – 10,1500/10,2200. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знизилися – 1,2588/90 (понеділок — 1,2636/38). Нацбанк на ринок не виходив.

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