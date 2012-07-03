Курс купівлі/продажу євро в банках у вівторок не змінився

Під вівторок вранці українські банки купують євро в середньому за 10,10 грн/євро, продають - за 10,28 грн/євро.

Курс купівлі/продажу готівкового євро залишився без змін, в порівнянні з вчорашнім днем, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції банків щодо купівлі євро коливаються в межах 10,03-10,16 грн/євро, з продажу - в межах 10,22-10,35 грн/євро.

Американську валюту в понеділок купують в середньому за 8,07 грн/дол., продають - за 8,11 грн/дол. Курс купівлі/продажу залишився без змін, в порівнянні з вчорашнім днем.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 8,03-8,09 грн/дол., з продажу - в межах 8,099-8,12 грн/дол.

Середній курс покупки готівкового рубля в комбанках сьогодні без змін - 0,2400 грн/рубль, продажу - знизився на 0,2%, до 0,2501 грн/рубль. Пропозиції банків щодо купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2330-0,2450 грн/рубль, з продажу - в межах 0,2480-0,2600 грн/рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«UniCredit Bank»: долар США - 8,08/8,11 грн, євро - 10,05/10,30 грн, рубль - 0,2380 / 0,2500 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США - 8,075/8,12 грн, євро - 10,03/10,40 грн, рубль - 0,2390 / 0,2530 грн.

«ПриватБанк»: долар США - 8,07/8,11 грн, євро - 10,05/10,35 грн, рубль - 0,2430/0,2530 грн.