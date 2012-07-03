На цій сесії закон про податок на розкіш не буде прийнято

Лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов вважає, що на цій сесії не буде прийнято закон про оподаткування багатства і предметів розкоші.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу.

За словами О.Єфремова, в парламенті зареєстровано 4 відповідних законопроекти.

Як сказав О.Єфремов, профільний комітет ВР не ухвалив позитивного рішення по жодному з цих законопроектів.

О.Єфремов вважає, що ці законопроекти буде розглянуто в сесійному залі, й можливо, буде ухвалено рішення, щоб на базі одного або двох законопроектів робоча група підготувала узгоджений законопроект, який би ввібрав у себе всі позитивні моменти з чотирьох зареєстрованих.

Він не виключає, що вже у вересні, тобто на наступній сесії парламенту, закон буде прийнято.