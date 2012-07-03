Економічний ефект для Києва від Євро-2012 буде відомий лише у серпні – Попов

Економічний ефект для Києва від проведення Євро-2012 буде відомий лише у серпні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам після наради з підбиття підсумків проведення Євро-2012 у Києві заявив голова КМДА Олександр Попов, коментуючи озвучені вчора дані про те, що від Євро-2012 Київ отримав 85 млн грн.

«Це суб’єктивний момент. Можна підрахувати 100 млн, можна – 200, можна – 30. Я думаю, що над цим треба буде попрацювати, оскільки звітність підприємств буде наприкінці місяця, і за результатами липня ми подивимось. Те, що є зростання, безумовно, є, але підрахувати конкретно – робота непроста. Я думаю, що у серпні зможемо вийти з якимись результатами більш точними», - сказав О.Попов.

Відповідаючи на запитання, яким чином столична влада має розпорядитися 1 млн євро, виділеним УЄФА, він сказав, що, в першу чергу, ці кошти підуть на благоустрій Хрещатика у тій його частині, де розташовувалась фан-зона.

За словами О.Попова, реконструкція центральної вулиці Києва до Євро-2012 не проводилася саме з урахуванням того, що після чемпіонату її треба було б знову приводити до ладу.