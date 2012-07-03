На підготовку Харківської області до Євро-2012 використали понад 13 млрд грн

На підготовку Харківської області до Євро-2012 було використано понад 13 млрд грн.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника голови ОДА Юрія Сапронова.

За його даними, за 2008 - 2012 роки фінансування обласної цільової програми з підготовки Чемпіонату Європи з футболу 2012 року становить 13 млрд 658 млн грн.

«З державного бюджету було виділено 3 млрд 432 млн грн, з місцевих бюджетів - 1 млрд 195 млн грн., у тому числі 923 млн грн - з міського бюджету і 272 млн грн - з обласного. 9 млрд 29 млн грн отримано з інших джерел, найбільші з яких - «Південна залізниця», яка виділила 5 млрд 250 млн грн, «Укравтодор» – 968 млн грн і група компаній DCH - 2 млрд 393 млн грн», - повідомив Ю.Сапронов.