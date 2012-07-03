На міжбанку торги закрилися зростанням котирувань

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0835/8,0890, на 12:00 звузився спред - 8,0840/8,0880. До закриття торгів цінові рівні піднялися до 8,0880/8,0925 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2470/0,2485, на 12:00 ціни становили 0,2484/0,2488. До закриття ціни досягли рівня 0,2487/0,2491. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 32,4000 (-0,2100).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2575/1,2613.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,1500/10,2200, на 12:00 спред звузився - 10,1871/10,1961. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH відкотилися до рівня 10,1800/10,1896.