Азаров: украсти на Євро 10 млрд дол було б неможливо, бо витрачено лише 40 млрд грн

Прем'єр-міністр України Микола Азаров заявляє, що неможливо було б розікрасти при підготовці до Євро-2012 10 млрд доларів, оскільки витрачено було тільки 40 млрд грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр заявив на зустрічі представників парламентської більшості, яка проходить у сесійній залі.

За його словами, опозиція «займається злостивістю і розповідає, що 10 млрд дол. розікрали».

«Ну, неграмотно просто виступають, адже ми всього витратили близько 40 млрд грн, що в перекладі на долар буде близько 5 млрд дол. При всьому бажанні розікрасти 10 млрд дол не вийшло б», - підкреслив М.Азаров.

За його словами, при підготовці до Євро-2012 навіть в 30-градусні морози будувалися необхідні об'єкти. Він підкреслив, що «ми могли б 40 млрд грн «розмазати» і не помітили б».

При цьому в сесійній залі почався сміх і репліки.

У відповідь М.Азаров сказав: «Запросто, повірте, я знаю, що кажу».

Після цього в залі був сміх.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 липня, на засіданні парламенту народний депутат, голова ради Об'єднаної опозиції Арсеній Яценюк заявив, що опозиція вимагає створення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, яка розслідує, куди було витрачено 10 млрд доларів, що надійшли на будівництво об'єктів Євро-2012 «з кишень 46 млн. українців».

За словами А.Яценюка, провівши Євро-2012, «українці пройшли тест на європейськість». «Ми справді довели, що ми - європейська держава. Проте, українська корумпована і авторитарна влада такий тест на європейськість не пройшла», - переконаний А.Яценюк.

Коментуючи цю заяву, лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов, назвав її «брехнею і провокацією».