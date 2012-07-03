У вівторок на аукціоні був відсутній попит на покупку ОВДП

На сьогоднішньому аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) був відсутній попит на урядові папери, не була подана жодна заявка.

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

До розміщення пропонувалися стандартні облігації з терміном обігу 2, 5 і 7 років.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін у липні планує провести тільки один аукціон з пропозицією валютних ОВДП.

Згідно з графіком розміщень ОВДП на липень, аукціони з продажу держпаперів планується провести 3, 10, 17, 24 і 31 липня.

Довідка УНІАН. За даними Національного банку України, в результаті продажу ОВДП на первинних аукціонах, номінованих як у національній, так і в іноземній валютах, в державний бюджет України за січень-травень 2012 року надійшло 17,3 млрд грн, 1,2 млрд дол. і 276,3 млн євро.