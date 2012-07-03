У столичній податковій відкрили центр з обслуговування платників податків для іноземців

У Державній податковій службі Києва відбулася церемонія відкриття центру з обслуговування платників податків для іноземних громадян, передає кореспондент УНІАН.

В даному сервісному центрі кожен іноземець, зареєстрований в столиці, зможе отримати реєстраційний номер облікової картки (ідентифікаційний номер), повідомила голова ДПС Києва Ірина Носачова.

«Тільки в нашому офісі, на Шолуденка, 33 ми видаємо ідентифікаційні ключі іноземним громадянам. З початку року ми видали близько 4 тис. цих номерів ідентифікаційних карток... До нас звернулося близько 700 іноземних громадян за отриманням ідентифікаційного номера (під час Євро-2012 - УНІАН)», - зазначила вона.

На поточному тижні центри обслуговування платників податків будуть відкриті і в інших районах столиці, крім центральних. У зв'язку з проведенням Євро-2012 центри в Голосіївському, Печерському, Солом'янському та Шевченківському районах будуть відкриті у вересні 2012 року.

За словами І.Носачової, проект профінансувала столична влада: «Точну вартість цього проекту я ще не можу Вам озвучити, тому що у нас будівельні роботи були закінчені буквально сьогодні вранці... Ми вклалися в ту суму, яка нам була виділена Київською міською адміністрацією, виділили нам 3 млн грн».