Курс купівлі/продажу євро в середу залишився без змін

У середу вранці українські банки купують євро в середньому за 10,09 грн/євро, продають — за 10,28 грн/євро.

Курс купівлі /продажу готівкового євро залишився без змін, порівняно з учорашнім днем, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,05-10,19 грн/євро, з продажу – в межах 10,22-10,35 грн/євро.

Американську валюту в середу купують в середньому за 8,07 грн/дол., продають – за 8,11 грн/дол. Курс купівлі /продажу залишився без змін, порівняно з учорашнім днем.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 8,05-8,096 грн/дол., з продажу – в межах 8,102-8,12 грн/дол.

Середній курс купівлі готівкового рубля у комбанках сьогодні підвищився на 1% — до 0,2425 грн/рубль, продажу — також на 1%, до 0,2527 грн/рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2300-0,2475 грн/рубль, з продажу – в межах 0,2480-0,2610 грн/рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні у банках Києва:

«UniCredit Bank»: долар США — 8,08/8,11 грн, євро — 10,05/10,29 грн, рубль — 0,2380/0,2480 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 8,075/8,12 грн, євро – 10,00/10,40 грн, рубль – 0,2400/0,2540 грн.

«Приватбанк»: долар США – 8,07/8,11 грн, євро – 10,05/10,35 грн, рубль – 0,2440/0,2540 грн.