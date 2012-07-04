За місяць роботи Центру сертифікації ключів видано майже 4,9 тис. електронних ключів
11:10, 04 липня 2012Фінанси
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За місяць роботи акредитованого Центру сертифікації ключів видано майже 4,9 тис. електронних ключів, повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ).
«Новий сервіс спрямований на залучення платників до електронної звітності, але без зайвих витрат коштів на придбання ключа підпису», - йдеться в повідомленні відомства.
На думку податківців, кількість користувачів нового сервісу буде постійно зростати, адже отримати ключ цифрового підпису можна за 25 хвилин, безкоштовно, без залучення комерційних організацій і додаткових витрат.
Нагадаємо, акредитований Центр сертифікації ключів почав працювати з 30 травня поточного року.
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