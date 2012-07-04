Торги на міжбанку на TOM'є відкрилися зростанням котирувань

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися на TOM'є зростанням котирувань – 8,0870/8,0950 грн/дол. Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту опустилися – 0,2508/0,2514, котирування відносно євро-гривні відкрилися на позиціях 10,1765/10,1885. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знизилися – 1,2581/1,2583 (вівторок — 1,2588/1,2590). Нацбанк на ринок не виходив.

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