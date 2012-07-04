Мінфін не планує залучати великі обсяги гривні від продажу ОВДП в липні - експерт

Оприлюднений Міністерством фінансів України графік розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на липень, а також результати вчорашнього аукціону з продажу держпаперів можуть свідчити про те, що Мінфін не планує залучати великий обсяг гривні від продажу ОВДП в липні.

Таку думку в коментарі УНІАН висловив керівник аналітичного відділу групи «Інвестиційний капітал Україна» Олександр Вальчишен.

Він зазначив, що, проводячи вчора аукціон з пропозицією тільки номінованих у національній валюті облігацій, при цьому пропонуючи свідомо непривабливі для ринку середньострокові і довгострокові облігації, Мінфін, ймовірно, і не розраховував зібрати хоч який-небудь попит. При цьому експерт додав, що і учасники ринку не очікували пожвавлення на первинних аукціонах, після того як у червні основні обсяги розміщень були здійснені за попередньою домовленістю з інвесторами.

«В цілому схоже, що Мінфін не планує залучати великі обсяги коштів у національній валюті в липні, оскільки за весь місяць необхідно виплатити 933,07 млн грн з погашення та обслуговування боргу, включаючи 158,81 млн грн (19,66 млн дол.) з обслуговування ОВДП, номінованих в доларах США. При цьому всьому лише 4,84 млн грн буде виплачено в рахунок погашення боргу, а саме амортизація по першій серії ПДВ-ОВДП у кінці місяця», - зазначає О.Вальчишен.

На думку експерта, ймовірно, саме вищезгадане стало причиною того, що графік аукціонів на поточний місяць менш насичений, ніж у червні. «Найбільше навантаження цього місяця буде в частині зовнішнього боргу у зв'язку із запланованим платежем по кредиту МВФ, але цю проблему Мінфін, швидше за все, буде вирішувати на аукціоні 17 липня, коли заплановано розміщення ОВДП, номінованих в іноземній валюті», - сказав О.Вальчишен.

Він нагадав, що наступного тижня Мінфін запланував пропозицію аналогічних облігацій, як пропонувалися сьогодні, - з термінами обігу два роки, п'ять і сім років. «Тому ринкового попиту очікувати на наступному аукціоні не варто, як і договірних заявок, оскільки найбільший платіж у цьому місяці припадає на 25 липня», - вважає експерт.

Як повідомляв УНІАН, 3 липня на аукціоні з продажу ОВДП був відсутній попит на урядові папери, не була подана жодна заявка.

Мінфін у липні планує провести тільки один аукціон з пропозицією валютних ОВДП.

Згідно з графіком розміщень ОВДП на липень, аукціони з продажу держпаперів планується провести 3, 10, 17, 24 і 31 липня.

На даних аукціонах Мінфін запропонує гривневі ОВДП з терміном обігу 2, 5 і 7 років. При цьому на аукціоні 17 липня інвесторам додатково будуть запропоновані трирічні валютні ОВДП.

Довідка УНІАН. В результаті продажу ОВДП на первинних аукціонах, номінованих як у національній, так і в іноземній валютах, в державний бюджет України за січень-травень 2012 надійшло 17,3 млрд грн, 1,2 млрд дол і 276,3 млн євро.