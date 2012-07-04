Брюссель. Рейтингове агентство Standard and Poor’s очікує стабілізації ситуації в зоні євро.

Про це повідомляє інтернет-версія бельгійської газети “Le Soir”.

Рейтингове агентство вважає, що рішення, схвалені наприкінці червня лідерами зони євро, можуть сприяти стабілізації ситуації.

При цьому Standard and Poor’s не має наміру найближчим часом переоцінювати рейтинги європейських країн.

Як повідомляв УНІАН, лідери країн-членів зони євро в ніч з 28 на 29 червня погодилися надати можливість використання європейських фондів допомоги для прямої підтримки банків і викупу цінних паперів тих країн-членів зони, які здійснюють необхідні реформи, утім продовжують відчувати тиск ринків і не можуть дістати доступ до дешевих запозичень.

Крім того, напередодні засідання саміту єврозони, лідери ЄС погодили новий пакт зростання і зайнятості, котрий, зокрема, передбачає спрямування на розвиток економіки додаткові 120 млрд євро.