Торги на міжбанку в середу закрилися зниженням котирувань

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США на TOM’і відкрилися такими котируваннями - 8,0870/8,0950, на 12:00 вони знизилися до позначок 8,0845/8,0885. На час закриття торгів цінові рівні знизилися до позначок 8,0860/8,0905 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2508/14, на 12:00 звузився спред: 0,2508/11. На час закриття ціни досягли рівня 0,2487/91. У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за наслідками торгів на TOM’і становив 32.2450 (0.0950).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2557/1,2607.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями - 10,1765/10,1885, на 12:00 ціна знизилася до 10,1756/10,1846. На час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH досягли рівнів 10,1589/10,1685.