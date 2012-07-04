ВР внесла зміни до законодавства про держзакупівлі

Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань державних закупівель".

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного рішення проголосував 241 народний депутат з 267 зареєстрованих в сесійній залі.

Закон спрямований на вдосконалення законодавства у сфері державних закупівель. Зокрема, уточнено повноваження Мінекономрозвитку під час здійснення функції моніторингу з питань державних закупівель; запроваджено можливість закупівлі за скороченою процедурою продуктів харчування; встановлено випадки відміни процедури закупівлі в одного учасника замовником тощо.

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