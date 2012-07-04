ВР ухвалила за основу законопроект про розвиток безготівкових розрахунків

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” щодо функціонування платіжних систем та розвитку безготівкових розрахунків.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного законопроекту проголосували 252 народних депутата з 268, зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроектом пропонується дати визначення ключових термінів і понять “учасник/член платіжної системи”, “користувач платіжної системи”, “платіжний пристрій”, “електронний платіжний засіб”, “оператор послуг платіжної інфраструктури”.

Також передбачається запровадити ведення Національним банком реєстру платіжних систем і систем розрахунків в Україні, їх членів/учасників та операторів послуг платіжної інфраструктури та надавати право здійснювати діяльність в Україні тільки після їх реєстрації в порядку, установленому Національним банком.

Законопроект передбачає визначити, що емітентами електронних грошей будуть банки, контроль за діяльністю яких здійснюватиме Національний банк; а також установити відповідальність за неправомірне використання електронних грошей.

Крім того, передбачено надати Національному банку право визначати порядок здійснення в Україні маршрутизації, клірингу та взаєморозрахунків між учасниками платіжної системи за операціями, які здійснені в межах України із застосуванням платіжних карток, емітованих банками-резидентами.