ВР виділила майже 1 млрд грн на системи відеоспостереження для виборчих дільниць

Верховна Рада України внесла зміни до державного бюджету на 2012 рік щодо виділення коштів на оснащення виборчих дільниць системами відеоспостереження.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного закону «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" (щодо видатків Центральної виборчої комісії)» проголосували 259 народних депутатів з 286, зареєстрованих в сесійній залі.

З метою забезпечення публічності та відкритості виборчого процесу під час проведення чергових виборів народних депутатів України законом передбачено виділити Центральній виборчій комісії кошти за окремою бюджетною програмою "Створення та запровадження системи відеоспостереження на звичайних виборчих дільницях на постійній основі під час виборів народних депутатів України у 2012 році" в обсязі 993,6 млн грн для оснащення виборчих дільниць системами відеоспостереження.

Як повідомляв УНІАН, 2 липня прем’єр-міністр Микола Азаров заявив, що під час виборів до Верховної Ради України на виборчих дільницях встановлять 34 тисяч відеокамер для спостереження за ходом голосування.