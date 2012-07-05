Криза єврозони знаходиться на «переломному моменті» - Standard & Poor's

Криза єврозони досягне переломного моменту, якщо лідери єврозони правильно впровадять угоди, досягнуті на саміті минулого тижня, не без допомоги Європейського Центробанку (ЄЦБ), цитує Reuters висновки міжнародного рейтингового агентства Standard & Poor's (S&P).

Лідери єврозони схвалили ряд заходів минулого тижня, спрямовані на припинення кризи єврозони, включаючи використання фонду фінансової стабільності блоку для прямого фінансування банків Іспанії, які зазнають труднощів, за підтримки ЄЦБ.

"Після саміту 29 червня криза єврозони змінила свій напрямок, - повідомляється в звіті S&P. - Дані угоди можуть допомогти стабілізувати єврозону і запобігти будь-якому подальшому ослабленню кредитоспроможності держав".

Тим не менше, S & P відзначило стурбованість високим ризиком того, що угоди так і не набудуть чинності. Агентство зберегло рейтинги країн єврозони без змін, попередивши, що якщо угода не буде втілена на практиці, рейтинги регіону будуть знижені.

"Ми можемо вдатися до великого зниження рейтингів, якщо заходи, схвалені на саміті 29 червня, не будуть застосовані", - повідомило агентство.

Найбільші рейтингові агентства, включаючи S & P, Moody's і Fitch, не раз посилювали напругу на ринках.