На торгах в четвер найближчою метою пари EUR/USD може стати позначка 1.26 - експерт

На торгах у четвер, 5 липня, найближчою метою пари EUR/USD є відмітка 1.26 з подальшим рухом до 1.2670, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

На їхню думку, пара GBP/USD може повернутися в район 1.56 з подальшою метою 1.5670.

Як відзначають аналітики, в четвер, можливо, відбудеться два раунди пом'якшення від двох ключових центробанків світу. Прогнозується, що ЄЦБ знизить ставку на 25 п.п. - до 0,75%, хоча особливих натяків не надходило. Основною причиною є слабкі економічні показники, що спостерігаються останнім часом. Якщо заходи жорсткої економії почнуть застосовуватися масштабно, то глибокої рецесії регіону не уникнути. Однак Драги залишається «темною конячкою», бо часто робить непередбачувані речі, може і в цей раз утриматися від будь-яких кроків.

Щодо пари EUR/USD результати засідання можуть бути не такі вже й важливі, оскільки будь-який результат може надати позитивний ефект. Як правило, зниження ставки сприймається як негативний фактор для валюти, однак у ситуації браку додаткових стимулів для зростання ринок буде позитивно реагувати на будь-які форми підтримки економіки.