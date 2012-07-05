Торги на міжбанку в четвер відкрилися зростанням котирувань

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань - 8,0905/8,09750 грн/дол. Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту опустилися до 0,2487/0.2493, котирування по євро-гривні відкрилися на таких позиціях - 10,1330/10,1445. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знизилися - 1,2522/1,2524 (середа, 4 липня, - 1,2581/1,2583). Нацбанк на ринок не виходив.

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