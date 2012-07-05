Сплата єдиного внеску буде щоквартальною
13:33, 05 липня 2012Фінанси
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Рада ухвалила закон
Верховна Рада ухвалила Закон «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».
Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 265 із 269 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.
Законом передбачено конкретизувати строки сплати єдиного внеску фізичними особами-підприємцями, які обрали спрощену систему оподаткування.
Передбачається сплата єдиного внеску щоквартально. При цьому подання звітності пропонується залишити один раз на рік.
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