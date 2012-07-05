Державна податкова служба України (ДПСУ) ініціює введення річної звітності з податку на прибуток.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у четвер, 5 липня, під час зустрічі з представниками Американської торгової палати заявив голова ДПСУ Олександр Клименко.

«Ми плануємо ввести річний звіт з податку на прибуток для того, щоб платник не здавав кожен квартал, а мав можливість зробити це раз на рік», - зазначив він.

За словами О.Клименка, така модель звітності може бути введена з 1 січня 2013 року.

«Якщо підприємство зазнає збитків, то у нього є можливість квартально відкоригувати це», - підкреслив О.Клименко.