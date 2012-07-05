Сплата єдиного внеску буде щоквартальною
14:11, 05 липня 2012Фінанси
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Верховна Рада ухвалила Закон «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».
Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 265 із 269 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.
Законом передбачено конкретизувати строки сплати єдиного внеску фізичними особами-підприємцями, які обрали спрощену систему оподаткування.
Передбачається сплата єдиного внеску щоквартально. При цьому подання звітності пропонується залишити один раз на рік.
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