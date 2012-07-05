S&P підвищило рейтинг Криму з «В-» до «В»

Служба кредитних рейтингів Standard&Poor's підвищила довгостроковий кредитний рейтинг Автономної Республіки Крим з «В-» до «В». Прогноз за рейтингами - "стабільний".

Про це йдеться в повідомленні S&P, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, одночасно рейтинг АР Крим за національною шкалою підвищений з «uaВВВ» до «uaA-».

У повідомленні вказують, що підвищення рейтингів зумовлене проведенням консервативної боргової політики, оскільки обсяг боргових зобов'язань АР Крим в 2011 р. виявився менше очікуваного, крім того, республіка не планує здійснювати запозичення в 2012-2013 рр.

Рейтинги АР Крим відображають думку Standard&Poor's про обмежену передбачуваність доходів і в цілому невелику фінансову гнучкість доходів і видатків бюджету республіки, високу частку міжбюджетних перерахувань та акцизних платежів у структурі доходів і значних потреб у витратах в рамках волатильної і недофінансованої української системи міжбюджетних відносин; також враховується низький рівень добробуту регіону.

«Крим проводить консервативну боргову політику: республіка не планує збільшувати боргове навантаження. Згідно з нашим базовим сценарієм, повний борг Криму залишиться нижче 10% доходів до 2014 р., що оцінюється як низький показник. У 2011 р. республіка випустила облігації обсягом всього 133 млн грн для фінансування проектів з переробки відходів. Вона не планує здійснювати запозичення в 2012-2013 рр. Як наслідок, ми очікуємо, що рівень витрат на обслуговування і погашення боргових зобов'язань Криму в 2012-2013 рр. буде дуже невисоким - менше 1%. Тому в нашому базовому сценарії дефіцит, з урахуванням капітальних витрат, складе в середньому лише 2-3% доходів. Ми очікуємо, що в 2012 р. Крим буде використовувати надходження від облігацій, випущених в 2011 р., тому в 2012 р. дефіцит, з урахуванням капітальних витрат, складе 3-4%», - йдеться в повідомленні рейтингового агентства.

Також повідомляється, що прогноз «стабільний» відображає очікування S&P, що доходи бюджету Криму будуть зростати через сприятливе географічне положення цього регіону та зростання, що спостерігається в туристичному секторі, і що республіка як і раніше буде проводити консервативну боргову політику, що зумовить високі бюджетні показники.