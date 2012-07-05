«СЕБ Банк» змінив назву на «Фідо Банк»

ПАТ «СЕБ Банк» перейменовано на ПАТ «Фідо Банк», сказано у повідомленні банку, оприлюдненому в офіційному інтернет-виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Також вказується, що відповідно до рішення наглядової ради банку від 3 липня на посаду заступника голови правління, члена правління призначено Івана Істоміна та Олександра Соболєва.

За інформацією банку, до призначення І.Істомін обіймав посаду радника голови правління з питань роздрібного бізнесу АКІБ «УкрСиббанк» (з 12 травня 2011 року по 2 липня 2012 року), О.Соболєв — посаду голови правління «Апекс-Банку» (з 2009 року по 2 липня 2012 року). Акціями «Фідо Банку» ніхто з вказаних осіб не володіє.

Як повідомляв УНІАН, на початку лютого 2012 року Антимонопольний комітет України дозволив компанії Ignаce Marketing Limited (Нікосія, Кіпр) придбати акції ПАТ «СЕБ Банк», які забезпечують покупцеві перевищення 50% голосів у найвищому органі управління емітента.

7 червня п.р. шведська група SEB оголосила про завершення операції з продажу свого українського дочірнього «СЕБ Банку» (Київ) групі компаній, власником яких є Олександр Адарич. До цього повідомлялося, що SEB підписала угоду про продаж свого роздрібного банківського бізнесу в Україні місцевій групі «Євробанку», підконтрольній О.Адаричу.

О.Адарич впродовж шести років, до грудня 2008 року, очолював правління «УкрСиббанку».

Довідка УНІАН. ПАТ «СЕБ Банк» (Київ, раніше банк «Ажіо») створено в 1991 році.

На початку 2005 року SEB придбав київський банк «Aжіо» за 27 млн. дол., який згодом було перейменовано на «СЕБ Банк». У 2007 році шведська група придбала харківський «Факторіал-Банк» за 120 млн. дол., який було приєднано до «СЕБ Банку».

Станом на 1 квітня 2012 року Skandinaviska Enskilda Banken (шведська група SEB) володіла 99,8924% акцій ПАТ «СЕБ Банк».