«Точка прибутку» повинна бути в Україні, вважає голова ДПСУ

Державна податкова служба наполягає, що «точка прибутку» всіх транснаціональних корпорацій, які мають виробничі потужності в Україні, повинна бути в нашій країні. Саме такий принцип буде покладено в основу національних стандартів в галузі трансфертного ціноутворення, заявив голова ДПС України Олександр Клименко під час зустрічі з представниками Американської Торгівельної Палати в Україні, повідомляє прес-служба відомства.

«Неприпустима ситуація, коли фінансово-промислові групи доводять до банкрутства свої українські філії, а прибуток виводять у країні із пільговим оподаткуванням», – наголосив О.Клименко.

За його словами, для ефективного оподаткування транснаціонального бізнесу для податкових служб всіх країн першочерговим стає питання визначення точки прибутку. А це передбачає як обмін інформацією на міжнародному рівні, так і єдині підходи до моніторингу діяльності підприємств.

Саме тому фахівці податкової сьогодні працюють над розробкою національних стандартів у сфері трансфертного ціноутворення, базуючись на міжнародних документах – рекомендаціях Ради ЄС, визначених у Кодексі поведінки щодо документації з трансфертного ціноутворення (EUTPD), та посібнику з трансфертного ціноутворення Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).