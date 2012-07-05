ЄЦБ скоротив облікову ставку до історичного мінімуму - 0,75%

Брюссель. Європейський центральний банк (ЄЦБ) знизив діючу облікову ставку до історичного мінімуму - на 0,25 пунктів до 0,75%.

Відповідне рішення було схвалено сьогодні у Франкфурті-на-Майні.

Крім того, банк знизив дві інші свої ставки: ставку депозитів овернайт до 0,00% і ставку кредитування з 1,75% до 1,50%.

Таким чином, нині діючі процентні ставки Європейського центрального банку є найменшими за всю історію існування цієї фінансової установи, починаючи з 1999 року.

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