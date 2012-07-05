Столичні податківці у січні-червні збільшили перерахування до зведеного бюджету на 28,5%

Столичні податківці у січні-червні 2012 року мобілізували до зведеного бюджету 15,207 млрд грн податків і зборів, що на 28,5%, або на 3,371 млрд грн, більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби України у м. Київ.

При цьому податківці в січні-червні до держбюджету мобілізували 11,519 млрд грн, що на 33% більше, ніж за відповідний період 2011 року. До бюджету додатково надійшло 2,857 млрд грн.

Майже на 40% збільшилися надходження від податку на прибуток і ПДВ, а також майже на 20% зросли надходження від податку на доходи фізичних осіб.

«До бюджету міста Києва з початку року платники податків сплатили 3,687 млрд грн, що більш ніж на 514 млн. грн, або на 16,2%, більше у порівнянні з минулим роком», - відзначила голова ДПСУ в м. Київ Ірина Носачева.