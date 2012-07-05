Депутати скасували завтрашню Годину запитань до уряду

Верховна Рада відмінила завтрашню Годину запитань до уряду, де передбачався виступ міністра фінансів України.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 262 народних депутата із 270 зареєстрованих у сесійній залі.

Як повідомляв УНІАН, міністр фінансів мав відповідати на запитання щодо виконання бюджету в першому півріччі 2012 рік.

Парламентська більшість мотивувала це рішення тим, що опозиція відсутня у сесійній залі, тому й немає доцільності проводити завтра Годину запитань до уряду.